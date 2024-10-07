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В Новосибирске 94 человека носят фамилию президента Владимира Путина

В списке 94 человека с фамилией Путин, среди которых 41 мужчина и 53 женщины.

Источник: Пресс-служба Президента России

Сегодня, в свой день рождения, Владимир Путин будет работать. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в первой половине дня у главы государства запланированы рабочие встречи, а вечером он примет глав государств СНГ.

Примечательно, что в Новосибирске, где Путин бывал не так часто, проживают 94 человека с фамилией Путин. Среди них — 41 мужчина и 53 женщины, не имеющие родственных связей с президентом, сообщает VN.ru.

«Фамилия Путин редкая для Новосибирской области. Самой распространённой в наших краях является фамилия Иванов. Их в регионе более 33 тысяч человек. Затем идут Поповы (27 тысяч), Петровы (16 тысяч). Почти столько же Соколовых, Смирновых, Семёновых, Андреевых и Степановых», — пояснили в управлении по вопросам миграции ГУ МВД региона.

Один из новосибирских однофамильцев президента, Алексей Путин, рассказал, что над ним часто подшучивают из-за фамилии, особенно на футбольном поле, где он играл за клуб «Фламинго».

Путин Владимир