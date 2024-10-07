В Новосибирске 94 человека носят фамилию президента Владимира Путина

Сегодня, в свой день рождения, Владимир Путин будет работать. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в первой половине дня у главы государства запланированы рабочие встречи, а вечером он примет глав государств СНГ.
Примечательно, что в Новосибирске, где Путин бывал не так часто, проживают 94 человека с фамилией Путин. Среди них — 41 мужчина и 53 женщины, не имеющие родственных связей с президентом, сообщает VN.ru.
«Фамилия Путин редкая для Новосибирской области. Самой распространённой в наших краях является фамилия Иванов. Их в регионе более 33 тысяч человек. Затем идут Поповы (27 тысяч), Петровы (16 тысяч). Почти столько же Соколовых, Смирновых, Семёновых, Андреевых и Степановых», — пояснили в управлении по вопросам миграции ГУ МВД региона.
Один из новосибирских однофамильцев президента, Алексей Путин, рассказал, что над ним часто подшучивают из-за фамилии, особенно на футбольном поле, где он играл за клуб «Фламинго».