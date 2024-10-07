В Новосибирске 94 человека носят фамилию президента Владимира Путина

«Фамилия Путин редкая для Новосибирской области. Самой распространённой в наших краях является фамилия Иванов. Их в регионе более 33 тысяч человек. Затем идут Поповы (27 тысяч), Петровы (16 тысяч). Почти столько же Соколовых, Смирновых, Семёновых, Андреевых и Степановых», — пояснили в управлении по вопросам миграции ГУ МВД региона.