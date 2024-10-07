Дмитрий Демешин проинспектировал строительство детсада в микрорайоне Ореховая сопка

Его планируют сдать в эксплуатацию к декабрю следующего года.
Детский сад рассчитан на 320 учеников — такого большого дошкольного детского учреждения в Хабаровске еще не было. Также отметим, что при строительстве детсада используется кирпич, который производится в Хабаровске.
«К лету мы не успеем сдать объект, но рассчитываем, что подрядчик выполнит свои обязательства по контракту к декабрю 2025 года, и наши дети из близлежащих домов в микрорайоне уже смогут пойти в большой и благоустроенный сад. Я держу на личном контроле строительство всех социальных объектов, в том числе и это учреждение», — сказал глава Хабаровского края.