Дмитрий Демешин проинспектировал строительство детсада в микрорайоне Ореховая сопка

«К лету мы не успеем сдать объект, но рассчитываем, что подрядчик выполнит свои обязательства по контракту к декабрю 2025 года, и наши дети из близлежащих домов в микрорайоне уже смогут пойти в большой и благоустроенный сад. Я держу на личном контроле строительство всех социальных объектов, в том числе и это учреждение», — сказал глава Хабаровского края.