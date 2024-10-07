В Уфе скончался бывший главврач больницы № 18

«В период его работы на этом посту произошли значительные изменения в больнице. В частности, в 2016 году на базе поликлиники № 2 открылся Центр здоровья, оснащённый современным оборудованием. Также в 2019 году была получена лицензия на высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю “сердечно-сосудистая хирургия”. С этого же года функционирует отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, где установлен новый ангиограф», — отметил Наиль Гилязитдинов.