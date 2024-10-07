В Уфе скончался бывший главврач больницы № 18

В Уфе ушел из жизни бывший главный врач ГКБ № 18 Жулдыбай Иржанов. Ему было 62 года. Трагическую новость в своих соцсетях сообщил главврач больницы Наиль Гилязитдинов.
Заслуженный врач РБ и кандидат медицинских наук руководил больницей с 2015 по 2021 годы.
«В период его работы на этом посту произошли значительные изменения в больнице. В частности, в 2016 году на базе поликлиники № 2 открылся Центр здоровья, оснащённый современным оборудованием. Также в 2019 году была получена лицензия на высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю “сердечно-сосудистая хирургия”. С этого же года функционирует отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, где установлен новый ангиограф», — отметил Наиль Гилязитдинов.
Сам Жулдыбай Аккеренович называл период своей работы главврачом «насыщенным и интересным этапом в профессиональной жизни».
Прощание состоится сегодня, 7 октября, с 9:00 до 11:00 в Доме культуры медиков по адресу ул. Достоевского, д. 132, корп. 3.