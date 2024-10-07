Во время метеорного потока Дракониды ожидают до 15 «падающих звезд» в час

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Метеорный поток Дракониды достигнет пика активности в ночь на среду, 9 октября. Количество «падающих звезд» в это время может достигать 15 в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Метеорами называют вспышки от сгорающих в атмосфере Земли небольших небесных тел. Поток Дракониды, образованный кометой 21Р/Джакобини-Циннера, усилится до максимума около 16:00 мск 8 октября.
«[В ночь пиковой активности] ожидается от 5 до 15 метеоров в час, но у Драконид бывают всплески до 100−400 метеоров в час», — уточнили в организации.
Метеоры октябрьского звездопада Дракониды — очень медленные и имеют желтый и красноватый оттенки. Они догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с.
«[Область появления на небе вспышек] находится рядом с астеризмом (группой звезд) Голова Дракона, который представляет собой неправильный ковш из четырех звезд. Наблюдать метеоры лучше всего в предутренние часы [9 октября] над северо-западным горизонтом», — сообщили ТАСС в планетарии, отметив, что лучше выбирать для этого место вдали от городских огней.