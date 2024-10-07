Во время метеорного потока Дракониды ожидают до 15 «падающих звезд» в час

«[Область появления на небе вспышек] находится рядом с астеризмом (группой звезд) Голова Дракона, который представляет собой неправильный ковш из четырех звезд. Наблюдать метеоры лучше всего в предутренние часы [9 октября] над северо-западным горизонтом», — сообщили ТАСС в планетарии, отметив, что лучше выбирать для этого место вдали от городских огней.