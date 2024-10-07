Сибиряки услышали подозрительный шум в курятнике и пошли его проверить. Увиденное ввело их в ступор

Жители Иркутска услышали шум в курятнике, пошли проверить в чем дело и увидели… павлина. Несколько минут не могли поверить своим глазам. Откуда прилетела экзотическая птица? Как выжила при осенних холодах? Где хозяева? Вопросов появилось много. Сибиряки бросили клич в соцсетях города, но никто так и не отозвался.