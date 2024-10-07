Сибиряки услышали подозрительный шум в курятнике и пошли его проверить. Увиденное ввело их в ступор

Жители Иркутска услышали шум в курятнике, пошли проверить в чем дело и увидели… павлина. Несколько минут не могли поверить своим глазам. Откуда прилетела экзотическая птица? Как выжила при осенних холодах? Где хозяева? Вопросов появилось много. Сибиряки бросили клич в соцсетях города, но никто так и не отозвался.
— Мы подумали, что побег павлин совершил из Иркутского зоосада, но там все подопечные оказались на месте, — рассказала собеседница корреспондента КП-Иркутск. — Оставили его в курятнике, кормим яблоками и ягодами. Судя по информации в интернете, это молодой самец.
Сибирячка предполагает, что пернатого могли выпустить специально. Мол, кто-то купил его в качестве «украшения» сада на лето, а с наступлением холодов решил избавиться от хлопот, ведь необходим отапливаемый птичник.
— Попытались открыть дверь и выпустить его, вдруг он захочет улететь домой. Но тот курятник покидать отказывается. Конечно, тепло, сухо, вкусно кормят. Что еще нужно?
В планах у женщины пристроить павлина в зоопарк. Однако для этого необходимо показать его ветеринару и поставить необходимые прививки. Если в ближайшие дни хозяева птицы не объявятся, ее начнут готовить к переезду.
— Сообщений по данному факту не поступало, — отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Обнаружившие павлина граждане могут самостоятельно обратиться в отдел полиции, чтобы сообщить о находке. После чего правоохранители начнут поиски владельцев.