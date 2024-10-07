Слаженная работа врачей в Приморье сохранила жизнь 4-летнему мальчику

Мальчик провел более двух недель в реанимации на искусственной вентиляции легких под постоянным наблюдением медиков. Затем он оставался еще почти две недели в палате вместе с мамой. Отец Кирилла был отпущен на две недели из зоны СВО, чтобы поддержать семью в трудный период. Когда он прибыл в больницу, Кирилл все еще находился в реанимации, и врачи не могли дать точных прогнозов.