Слаженная работа врачей в Приморье сохранила жизнь 4-летнему мальчику

Врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику Кириллу из приморского села Черниговка. Об этом сообщил Telegram-канал «Детское здравоохранение Приморья». История началась чуть больше месяца назад, 3-го сентября, когда у ребенка внезапно начался сильный кашель. Мама, заподозрив бронхит, отвела его к врачу, но мальчика пришлось госпитализировать.
Состояние Кирилла быстро ухудшалось. К вечеру его перевели в реанимацию Спасской центральной больницы с диагнозом: напряжённый пневмоторакс с обеих сторон. Это состояние возникает, когда легкие сжимаются воздухом, попавшим в плевральные пространства, что делает дыхание практически невозможным. Врачи также заподозрили перфорацию трахеи.
Поскольку состояние мальчика продолжало ухудшаться, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи больницы срочно связались с Краевой детской клинической больницей № 1, но стало ясно, что транспортировка во Владивосток может быть опасной для жизни ребёнка. В этой ситуации главный врач детской больницы обратилась за помощью к заведующему отделением торакальной хирургии Медцентра ДВФУ Сергею Белову. В тот же день хирург прибыл в Спасск и провел экстренную операцию по удалению воздуха из средостения и плевральных полостей.
Уже на следующий день, когда состояние Кирилла улучшилось, его вертолетом доставили во Владивосток в реанимационное отделение Краевой детской клинической больницы № 1. Врачи провели консультацию с главным торакальным хирургом страны, профессором Александром Разумовским, а также организовали телемедицинскую консультацию с Республиканской детской клинической больницей для подтверждения правильности лечения.
Мальчик провел более двух недель в реанимации на искусственной вентиляции легких под постоянным наблюдением медиков. Затем он оставался еще почти две недели в палате вместе с мамой. Отец Кирилла был отпущен на две недели из зоны СВО, чтобы поддержать семью в трудный период. Когда он прибыл в больницу, Кирилл все еще находился в реанимации, и врачи не могли дать точных прогнозов.
Спустя месяц после начала лечения врачи говорят, что мальчик здоров. Кирилл готовится вернуться домой в Черниговку. Через месяц он вместе с мамой должен будет посетить местную детскую больницу для контрольного осмотра.