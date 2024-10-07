Речной вокзал в Перми планируют открыть 1 мая 2025 года, сообщилр издание Business Class со ссылкой на заявление заместителя министра транспорта Пермского края Александра Полыгалова на II Всероссийском круизном форуме.
По словам замминистра, сейчас Минтранс Прикамья перенимает у министерства культуры помещения на первом этаже здания, в котором сейчас располагается музей «Россия — моя история». Там собираются разместить кассы, зал ожидания, камеры хранения и пункты питания — всё, что необходимо для полноценной работы городского речного вокзала на его прежнем месте. По плану он должен обслуживать более 200 тысяч пассажиров в год.
Согласно проекту бюджета Пермского края на 2025−2027, внесенному на рассмотрение в краевое Законодательное собрание, на капремонт и содержание здания Речного вокзала власти планируют потратить 39,1 миллиона рублей в 2025 году и по 2,4 миллиона рублей в 2026 и 2027 годах.