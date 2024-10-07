Речной вокзал в Перми планируют открыть 1 мая 2025 года

По словам замминистра, сейчас Минтранс Прикамья перенимает у министерства культуры помещения на первом этаже здания, в котором сейчас располагается музей «Россия — моя история». Там собираются разместить кассы, зал ожидания, камеры хранения и пункты питания — всё, что необходимо для полноценной работы городского речного вокзала на его прежнем месте. По плану он должен обслуживать более 200 тысяч пассажиров в год.