Бастрыкин защитил семьи Пермского края, которые несколько лет жили без воды

«Более десяти лет назад льготной категории граждан предоставлены земельные участки в микрорайоне Аэропорт для индивидуального жилищного строительства без централизованной системы водоснабжения. Несмотря на наличие судебного решения, вынесенного в прошлом году, обязавшего обеспечить семьи надлежащей инженерной инфраструктурой, до настоящего времени оно не исполнено», — передали суть обращения пермячки в ведомстве.