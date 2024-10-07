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Бастрыкин защитил семьи Пермского края, которые несколько лет жили без воды

Жителям Кудымкара приходилось самостоятельно добывать для себя воду.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нарушения прав многодетных семей из Кудымкара, которые несколько лет были вынуждены сами добывать себе воду. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Одна из жительниц Пермского края написала обращение Александру Бастрыкину, в котором объяснила ситуацию, с которой ей и еще нескольким семьям пришлось столкнуться.

«Более десяти лет назад льготной категории граждан предоставлены земельные участки в микрорайоне Аэропорт для индивидуального жилищного строительства без централизованной системы водоснабжения. Несмотря на наличие судебного решения, вынесенного в прошлом году, обязавшего обеспечить семьи надлежащей инженерной инфраструктурой, до настоящего времени оно не исполнено», — передали суть обращения пермячки в ведомстве.

По словам женщины, семьи добывали себе воду самостоятельно: забирали воду с скважинах, а после своими силами приносили канистры домой.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

СК