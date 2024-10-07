Реестр предпринимателей создали в Казахстане

Правилами определено, что реестр субъектов предпринимательства (Реестр) — электронная база данных, содержащая сведения о категориях субъектов предпринимательства.
Определение категории субъектов предпринимательства осуществляется в соответствии с критериями и их пороговыми значениями, указанными в статье 24 Предпринимательского кодекса и Правилами расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъектов предпринимательства.
Данные о субъектах предпринимательства обрабатываются Реестром в автоматизированном режиме и обновляются ежегодно в срок до 15 декабря.
Формирование Реестра осуществляет уполномоченный орган по предпринимательству на основании информации, полученной посредством информационного взаимодействия в следующем порядке:
- КГД представляет в уполномоченный орган по предпринимательству следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства:
- БИН субъекта предпринимательства;
- данные о доходах субъекта предпринимательства за последние три года, а также о численности работников и регистрационные данные субъекта предпринимательства;
- уполномоченный государственный орган в сфере информатизации обеспечивает функционирование государственного электронного реестра разрешений и уведомлений для получения информации о разрешениях по видам деятельности, предусмотренным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса РК.
- уполномоченный орган в сфере государственной регистрации юридических лиц представляет сведения о зарегистрированных и ликвидированных субъектах предпринимательства:
- регистрационные данные юридических лицах (филиалах и представительствах):
- БИН юридического лица;
- наименование юридического лица;
- дата регистрации юридического лица;
- организационно-правовая форма юридического лица;
- категория субъектов предпринимательства, указанная юридическим лицом в соответствии со статьей 6 закона «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».
Для последующего ведения реестра КГД направляет следующую информацию на основе данных налоговой отчетности, представленных субъектами предпринимательства в налоговые органы:
- регистрационные данные зарегистрированных и ликвидированных (в том числе приостановивших свою деятельность) индивидуальных предпринимателей;
- данные о размере совокупного годового дохода за предыдущий календарный год (в том числе по субъектам, работающим по специальным налоговым режимам);
- данные о численности работников за предыдущий календарный год.
Изменение сведений в Реестре осуществляется в следующих случаях:
- на основании актуальной информации, полученной посредством информационного взаимодействия Реестра с информационными системами уполномоченных органов в сферах информатизации, государственной регистрации юридических лиц, а также КГД;
- удовлетворения обращения субъекта предпринимательства об изменении категории по причине допущенной ошибки в информации КГД.
Ошибкой является представление КГД информации в уполномоченный орган по предпринимательству, не соответствующей данным налоговой отчетности, представленной налогоплательщиком до ее отправки. Не является ошибкой изменение информации о налогоплательщиках в связи с представлением ими дополнительных налоговых деклараций после 15 ноября соответствующего года;
- обращение КГД об изменении данных по результатам налоговых проверок, с которыми налогоплательщики согласились или правильность которых подтверждена судом.
Как в Реестр вносятся изменения:
- субъект предпринимательства при несогласии с определенной категорией подает обращение в уполномоченный орган по предпринимательству с обязательным приложением копий подтверждающих документов;
- уполномоченный орган по предпринимательству в течение двух рабочих дней направляет данные обращения на рассмотрение КГД;
- КГД рассматривает данные обращения на предмет обоснованности и представляет соответствующий ответ уполномоченному органу по предпринимательству в течение десяти рабочих дней;
- уполномоченный орган по предпринимательству:
- в случае получения ответа об обоснованности обращения субъекта предпринимательства, в течение трех рабочих дней вносит соответствующие изменения в реестр и производит перерасчет категории;
- в случае получения ответа о необоснованности обращения субъекта предпринимательства отказывает во внесении изменений в реестр;
- в случае получения ответа КГД о том, что ошибка была допущена самим субъектом предпринимательства при представлении налоговой отчетности в налоговые органы, вносит изменения в реестр.
Информационное взаимодействие происходит на межсерверном республиканском уровне посредством ШЭП на основании утвержденных технических требований.
Информационный обмен осуществляется посредством электронных сообщений в режиме «запрос — ответ» с использованием ЭЦП, выданной НУЦ.
Реестр является основным источником данных о категории субъектов предпринимательства для любых заинтересованных лиц, в том числе государственных органов.
Информацию о категории субъектов предпринимательства предоставляют в электронной форме заинтересованным лицам, в том числе государственным органам, для использования в работе.
Приказ вводится в действие с 15 октября 2024 года.