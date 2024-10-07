Реестр предпринимателей создали в Казахстане

Ошибкой является представление КГД информации в уполномоченный орган по предпринимательству, не соответствующей данным налоговой отчетности, представленной налогоплательщиком до ее отправки. Не является ошибкой изменение информации о налогоплательщиках в связи с представлением ими дополнительных налоговых деклараций после 15 ноября соответствующего года;