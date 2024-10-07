Бросай якорь — идет ремонт: судам временно запретят подходить к острову Елены

Во вторник, 8 октября, будет ограничено движение судов возле острова Елены во Владивостоке. Здесь энергетики будут ремонтировать линию электропередач, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на филиал «Приморские электрические сети» ДРСК.
Ограничения продлятся с 11:00 до 15:00 и коснутся всех типов судов. Они связаны с монтажом провода линии электропередач 35 кВ Эгершельд — Зеленая — КЭТ в районе перехода через канал на острове Елены.
Энергетики подчеркнули, что проводимые работы никак не повлияют на бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей на острове Русский.
Ранее «КП» рассказывала, что через остров Елены планируется проложить часть Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Это должно решить проблему загруженности центра города, запустив фуры с торгового порта в объезд через остров Русский.