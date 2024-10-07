Доверие к брату обернулось для хабаровчанки потерей 1,14 миллиона

В Хабаровске зарегистрирован случай мошенничества, в котором 23-летняя жительница Индустриального района стала жертвой финансовых манипуляций, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию Хабаровска обратилась молодая женщина после того, как её двоюродный брат попросил помочь с выводом денежных средств из инвестиционной платформы, на которой, по его словам, он занимался продажей криптовалюты. Брат уговорил её выступить поручителем, а затем связался с неким куратором этой платформы. В ходе разговора куратор сообщил, что для получения денег необходимо оформить кредит через мобильное приложение.
Согласившись помочь, девушка взяла кредит в размере 1 140 000 рублей и перевела средства на указанный братом номер. Однако вскоре она узнала, что деньги были переведены на различные банковские счета, о которых говорил куратор. Брат лишь подтвердил, что следовал указаниям этого человека.
Согласно правоохранительным органам, такие схемы мошенничества становятся всё более распространёнными. Злоумышленники не только обманывают жертв, но и используют их для вовлечения других людей в свои схемы, обещая им финансовую выгоду.
«Возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”, что подразумевает наказание преступникам до десяти лет лишения свободы», — сообщил Врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции Сергей Субботин.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять подобным предложениям, особенно если речь идет о крупных суммах. Важно помнить, что в случае сомнений стоит обратиться за консультацией к профессионалам или в правоохранительные органы.