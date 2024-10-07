Доверие к брату обернулось для хабаровчанки потерей 1,14 миллиона

В полицию Хабаровска обратилась молодая женщина после того, как её двоюродный брат попросил помочь с выводом денежных средств из инвестиционной платформы, на которой, по его словам, он занимался продажей криптовалюты. Брат уговорил её выступить поручителем, а затем связался с неким куратором этой платформы. В ходе разговора куратор сообщил, что для получения денег необходимо оформить кредит через мобильное приложение.