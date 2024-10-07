Что входит в борщевой набор и как изменилась его цена

Осень — прекрасное время для приготовления овощных супов. Цена овощей гораздо ниже, чем летом — весь урожай собран, и предложение на рынке хорошее. Один из самых популярных супов в стране, конечно же, борщ. А потому так называемый борщевой набор эксперты используют в качестве экономического показателя, позволяющего оценить уровень цен, доступность овощей для разных категорий граждан и так далее. Входят в борщевой набор овощи, которые, вероятно, покупает каждый житель страны: картофель, капуста, морковь, репчатый лук, свекла. Федеральная антимонопольная служба обратила внимание на то, что некоторые регионы по непонятным причинам сейчас завышают цены на них. В связи с этим ведомство и решило начать проверку. В московских магазинах признаков искусственного завышения цен нет. Например, минимальная стоимость килограмма картофеля в наших магазинах — 32 рубля. Для сравнения, летом ценник был в районе 37 рублей. Килограмм моркови обойдется в 23 рубля. Стоимость всего набора сейчас составляет около 230 рублей. Приятные цены будут сохраняться до конца осени, а вот ближе к зиме овощи подорожают — где-то на 7 процентов.