Что входит в борщевой набор и как изменилась его цена

Так называемый борщевой набор всего за неделю подешевел в стране на несколько процентов. Тем не менее Федеральная антимонопольная служба почему-то заинтересовалась его стоимостью в магазинах. «Вечерняя Москва» выяснила, что входит в этот набор и как изменилась его цена за год.
Осень — прекрасное время для приготовления овощных супов. Цена овощей гораздо ниже, чем летом — весь урожай собран, и предложение на рынке хорошее. Один из самых популярных супов в стране, конечно же, борщ. А потому так называемый борщевой набор эксперты используют в качестве экономического показателя, позволяющего оценить уровень цен, доступность овощей для разных категорий граждан и так далее. Входят в борщевой набор овощи, которые, вероятно, покупает каждый житель страны: картофель, капуста, морковь, репчатый лук, свекла. Федеральная антимонопольная служба обратила внимание на то, что некоторые регионы по непонятным причинам сейчас завышают цены на них. В связи с этим ведомство и решило начать проверку. В московских магазинах признаков искусственного завышения цен нет. Например, минимальная стоимость килограмма картофеля в наших магазинах — 32 рубля. Для сравнения, летом ценник был в районе 37 рублей. Килограмм моркови обойдется в 23 рубля. Стоимость всего набора сейчас составляет около 230 рублей. Приятные цены будут сохраняться до конца осени, а вот ближе к зиме овощи подорожают — где-то на 7 процентов.
Лук перед добавлением в суп стоит обжаривать на сковороде для пикантности. Цена осенью прошлого года — 29 рублей за килограмм, сейчас — 31 рубль.
Лучше всего обжарить морковь, прежде чем добавить в борщ. Цена год назад — 19 рублей за кило, сейчас — 23 рубля.
Картофель для супа надо выбирать так, чтобы он не разваривался. Используйте сорта с низким содержанием крахмала. Год назад цена была 35 рублей за килограмм. Сейчас — 32 рубля за килограмм.
Капуста мелко шинкуется. Затем ее добавляют в борщ вместе с нарезанным картофелем. Цена год назад — 35 рублей за килограмм, сейчас — 29 рублей.
Ключевой ингредиент борща — свекла. Она помогает восстановить работу ЖКТ, улучшает метаболизм. Год назад стоила 31 рубль за килограмм. Сейчас — 29.
Виктория Безнебеева, диетолог:
— Если хотите похудеть, то оптимальным вариантом будет постный борщ без добавления мяса, либо борщ на курином бульоне — в 100 граммах содержится всего 28 килокалорий. Добавлять сметану в суп не стоит — это повысит калорийность.