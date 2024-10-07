Конь Арчи, пострадавший от жестокости своих хозяев, восстанавливается в Комсомольске

«Арчи приехал к нам в апреле этого года. Он был очень истощенным, запуганным и агрессивным. Бывшая хозяйка его подморозила, и у него начались проблемы с легкими. Мы проделали очень большую работу, чтобы он не задыхался от кашля. Лечили его. Конечно, кашель уже никуда не уйдет, так как конь старый, но он чувствует себя гораздо лучше. Сейчас он уже поправился. Ходит, живет своей жизнью, гуляет в поле с другими лошадьми. Короче, счастливый конь», — сказала Снежана.