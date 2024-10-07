Конь Арчи, пострадавший от жестокости своих хозяев, восстанавливается в Комсомольске

Сейчас Арчи находится на территории конного двора «Пегас», расположенного в Комсомольске-на-Амуре. О том, как сложилась его дальнейшая судьба, рассказала управляющая Снежана Фендрикова.
«Арчи приехал к нам в апреле этого года. Он был очень истощенным, запуганным и агрессивным. Бывшая хозяйка его подморозила, и у него начались проблемы с легкими. Мы проделали очень большую работу, чтобы он не задыхался от кашля. Лечили его. Конечно, кашель уже никуда не уйдет, так как конь старый, но он чувствует себя гораздо лучше. Сейчас он уже поправился. Ходит, живет своей жизнью, гуляет в поле с другими лошадьми. Короче, счастливый конь», — сказала Снежана.
По словам Снежаны, бывшая владелица коня предпринимала попытки украсть животное. К счастью, у нее ничего не вышло. Снежана добавила, что в ближайшее время на Арчи поступят документы и он будет содержаться на территории двора полностью на законных основаниях.
«Диана, бывшая владелица, три раза пыталась украсть Арчи вместе со своей подругой. Нам удалось их остановить. Мы ее жестко отчитали и разошлись после этого. Деньги она не платит, ничем не помогает. Сейчас у нее одна мысль — украсть Арчи. На днях видела Диану в поле возле нас, думаю, она что-то замышляет. К нам приходили ветеринары, взяли у коня кровь. Сказали, что подготовят справку о том, что Арчи находится у нас на учете», — отметила Снежана.