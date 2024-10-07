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В Уфе ушёл из жизни тренер ХК «Салават Юлаев»

В Уфе на 51-м году ушёл из жизни тренер ХК «Салават Юлаев» Андрей Давлетов, сообщили ветераны уфимского хоккейного клуба.

Источник: Башинформ

Андрей Эуфетович трудился в хоккейном клубе «Салават Юлаев» с 2017 по 2024 год. Под его руководством команда неоднократно становилась победителями и призёрами региональных и всероссийских соревнований.

Как хоккеист Андрей Давлетов выступал, кроме родного клуба, за лениногорский «Нефтяник» и пензенский «Дизель».

Прощание с Андреем Эуфетовичем Давлетовым состоится сегодня, 7 октября, в 11.30 часов в Уфе на площади перед Дворцом спорта.

Информагентство «Башинформ» выражает соболезнования родным и близким покойного.