В Уфе ушёл из жизни тренер ХК «Салават Юлаев»

Андрей Эуфетович трудился в хоккейном клубе «Салават Юлаев» с 2017 по 2024 год. Под его руководством команда неоднократно становилась победителями и призёрами региональных и всероссийских соревнований.
Как хоккеист Андрей Давлетов выступал, кроме родного клуба, за лениногорский «Нефтяник» и пензенский «Дизель».
Прощание с Андреем Эуфетовичем Давлетовым состоится сегодня, 7 октября, в 11.30 часов в Уфе на площади перед Дворцом спорта.
Информагентство «Башинформ» выражает соболезнования родным и близким покойного.