АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Минздрав Казахстана усиливает контроль из-за вируса Марбурга, сообщили в ведомстве.
Причина — предупреждение ВОЗ о вспышке новой опасной инфекции.
Основные симптомы заболевания:
- лихорадка;
- боль в горле;
- сыпь;
- боль в животе;
- кровь из носа и глаз.
Учитывая высокую миграцию населения, Минздрав рекомендует при посещении казахстанцев эндемичных стран, соблюдать следующие профилактические меры:
- избегать контактов с инфицированными;
- остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;
- не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;
- не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей — бессимптомных носителей вируса.
«Министерство здравоохранения внимательно отслеживает ситуацию за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург. В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на Государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров», — отметила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова.
Также Минздрав рекомендует при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью и соблюдать правила личной гигиены.
Марбургская вирусная болезнь — редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка, поражающая как людей, так и других приматов. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям.
Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.
Природные очаги лихорадки Марбург — страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР, Габон, Судан, Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.
Клинические проявления заболевания появляются через 2−21 день после заражения вирусом.