Музей на колесах «Поезд Победы» прибыл в Зиму

В город Зима прибыл музей на колесах «Поезд Победы». Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, поезд работает уже пятый год и за это время успел побывать в Братске и Иркутске. Теперь он в течении двух дней 7 и 8 октября будет стоять в Зиме, где желающие смогут посмотреть выставку. Жители областного центра уже насладились уникальной экспозицией.
— Желающих ознакомиться с исторической экспозицией было очень много, это говорит о том, что в нашем обществе жива память о подвиге советского народа. Отрадно, что и молодое поколение — школьники всех возрастов и студенты — проявляют к выставке такой живой интерес, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
За время, что поезд стоял на станции Иркутск-Пассажирский его посетили более 3,8 тысячи человек. Отметим, что попасть на выставку могут только заранее зарегистрированные на сайте поездпобеды.рф группы или самостоятельные посетители.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе готовят к запуску новый водопровод. Более 2,9 км водопроводных сетей проложили в поселке Горячий Ключ.