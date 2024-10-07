Музей на колесах «Поезд Победы» прибыл в Зиму

В город Зима прибыл музей на колесах «Поезд Победы». Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, поезд работает уже пятый год и за это время успел побывать в Братске и Иркутске. Теперь он в течении двух дней 7 и 8 октября будет стоять в Зиме, где желающие смогут посмотреть выставку. Жители областного центра уже насладились уникальной экспозицией.