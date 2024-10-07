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В Перми почти на две недели перекроют движение в тоннелях по улице Углеуральской

Транспортные потоки перенаправлены на улицы Локомотивную и Строителей.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми с 5 по 17 октября ограничили движение транспорта по улицам Углеуральской и 2-й Шоссейной. Это связано с продолжением ремонтных работ. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.

На улице Углеуральской закрыли тоннели. Так же на улице Углеуральской и по 2-ой Шоссейной приостановили движение транспорта.

«Транспортные потоки перенаправлены на улицы Локомотивную и Строителей. На перекрестке улиц Локомотивной и Энгельса движение организовано согласно ранней схеме», — уточнили в краевом Минтрансе.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми после ремонтных работ открыли один из тоннелей, расположенных на Транссибирской магистрали в районе улицы Локомотивной.