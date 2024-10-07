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Рейс из Самары в Стамбул вылетел после 7 часов задержки

В Самаре рейс до Стамбула задержали на 7 часов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре вечером в воскресенье, 6 октября, стало известно о задержке авиарейса. Пассажиры долгое время не могли отправиться в Турцию, об этом сообщили в Куйышевской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, рейс № 1365 изначально был отложен с 15:45 до 21:00 из-за позднего прибытия воздушного судна из другого рейса. 98 пассажиров ждали отправление в самарском аэропорту «Курумоч». Вечером того же дня стало известно, что вылет из Самары произошел только в 22:50.

Время задержки составило 7 часов 5 минут. На время задержки пассажирам предоставляли услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.