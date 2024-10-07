Рейс из Самары в Стамбул вылетел после 7 часов задержки

По предварительным данным, рейс № 1365 изначально был отложен с 15:45 до 21:00 из-за позднего прибытия воздушного судна из другого рейса. 98 пассажиров ждали отправление в самарском аэропорту «Курумоч». Вечером того же дня стало известно, что вылет из Самары произошел только в 22:50.