Рейс из Самары в Стамбул вылетел после 7 часов задержки

В Самаре вечером в воскресенье, 6 октября, стало известно о задержке авиарейса. Пассажиры долгое время не могли отправиться в Турцию, об этом сообщили в Куйышевской транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, рейс № 1365 изначально был отложен с 15:45 до 21:00 из-за позднего прибытия воздушного судна из другого рейса. 98 пассажиров ждали отправление в самарском аэропорту «Курумоч». Вечером того же дня стало известно, что вылет из Самары произошел только в 22:50.
Время задержки составило 7 часов 5 минут. На время задержки пассажирам предоставляли услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.