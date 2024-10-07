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На трассе А-320 в Омской области появился современный комплекс фотовидеофиксации

Для любителей быстрой езды у нас плохая новость — в Усть-Заостровке установили новую систему контроля нарушений.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области на федеральной автомобильной дороге А-320, в районе села Усть-Заостровка, установлен новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Бюджетное учреждение «Безопасный регион» оснастило комплекс для пресечения следующих нарушений: превышение скоростного режима, выезд на «встречку», отсутствие пристегнутого ремня безопасности.

Сейчас система проходит тестовую проверку и уже в ближайшие дни начнет функционировать. После сдачи объекта в Госавтоинспекцию, водители, нарушившие ПДД, будут привлечены к административной ответственности на основании зафиксированных материалов. Добавим, что в Омской области это не первый подобный объект. Подобные комплексы уже работают на перекрестках: 10 лет Октября, Демьяна Бедного, Лукашевича, Суворова, Масленникова, 22 Апреля — проспект: Королева. Также системы видеофиксации функционируют на Красноярском и Черлакском трактах.

Также комплексы фотовидеофиксации установлены на следующих участках:

Челябинск — Новосибирск: Исилькульский, Азовский, Москаленский районы.

Тюмень — Омск: Любинский, Тюменский районы.

Омск — Тара: Саргатский район.

Бакбасар — Полтавка: Азовский район.

Троицкое — Чукреевка: Омский район.