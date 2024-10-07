В Башкирии отменят две электрички.

Для проведения работ по масштабной модернизации путевой инфраструктуры на станции Аксеново, необходимой для надежного и безопасного курсирования поездов, вносятся изменения в график движения по Башкирии. Об этом напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.
«На 9 октября 2024 года выводятся из графика движения пригородные поезда: № 7419 Раевка (отпр. 05.36) — Абдулино (приб. 08.00); № 7420/7412 Абдулино (отпр. 16.34) — Раевка (приб. 18.49, отпр. 18.50) — Дема (приб. 20.52)», — говорится в сообщении минтранса региона.
Время указано местное.
Как сообщал Башинформ, за январь — август 2024 года пригородные поезда перевезли 3,4 млн пассажиров — на 21% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.