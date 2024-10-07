В Башкирии отменят две электрички.

Для проведения работ по масштабной модернизации путевой инфраструктуры на станции Аксеново, необходимой для надежного и безопасного курсирования поездов, вносятся изменения в график движения по Башкирии. Об этом напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.