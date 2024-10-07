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В Красноярске с 5 октября ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Юная красноярка ушла из дома 5 октября и до сих пор не вернулась обратно.

В Красноярске с 5 октября ищут пропавшую 15-летнюю девушку, об этом сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.

Поисковики рассказали, что днём 5 октября девушка ушла из дома по улице 60 лет образования СССР и до сих пор не вернулась обратно.

Приметы пропавшей девушки: рост около 160 см, каштановые длинные волосы, карие глаза. Была одета в красную куртку, серые спортивные штаны с белыми лампасами и чёрные кожаные кроссовки.

Если вы видели пропавшую девушку, сообщите об этом по номеру экстренных служб: «112».