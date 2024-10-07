В селе Узкий Луг Иркутской области новое оборудование получил школьный музей

Школьный музей в Узком Луге работает почти двадцать лет, он был открыт в 2005 году. Экспонаты в нем появляются, в том числе, благодаря стараниям учеников. По словам директора школы Игоря Скворцова, ребята в составе поискового отряда «Штурм» постоянно ездят в экспедиции. Музей преобразился, однако школьное руководство планирует провести в этом помещении капитальный ремонт.