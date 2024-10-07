В селе Узкий Луг Иркутской области новое оборудование получил школьный музей

В школе села Узкий Луг Черемховского района благодаря финансированию инициативного проекта «Сохраним экспонаты» обновили музей. В помещении сделали косметический ремонт, купили новые витрины для экспонатов, приобрели телеаппаратуру. Учеников и сотрудников школы с этим поздравил председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников. Спикер областного парламента посетил населенный пункт во время рабочей поездки по территории Черемховского района — так проходит традиционная муниципальная неделя.
Школьный музей в Узком Луге работает почти двадцать лет, он был открыт в 2005 году. Экспонаты в нем появляются, в том числе, благодаря стараниям учеников. По словам директора школы Игоря Скворцова, ребята в составе поискового отряда «Штурм» постоянно ездят в экспедиции. Музей преобразился, однако школьное руководство планирует провести в этом помещении капитальный ремонт.
Как подчеркнул Александр Ведерников, работа по поддержке и развитию школьных музеев особенно важна для таких вот небольших населенных пунктов.
— В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание необходимо уделять школьным музеям, где ведется большая патриотическая работа с молодежью, где школьники сами вовлечены в сохранение исторического наследия, участвуют в работе поисковых отрядов, — отметил Александр Ведерников. — Конечно, таким школьным музеям надо помогать.
Председатель Заксобрания заверил, что работу по поддержке школьных музеев депутаты областного парламента будут продолжать совместно с правительством региона.