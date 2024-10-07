У радио «Эхо Перми» сменился гендиректор

«Эхо Перми» вещало в Прикамье с 2000 года. В конце 2021 года ее вместе с другими организациями, входящими в медиахолдинг «Магма», приобрел фонд «Губерния», близкий к региональным властям. В 2022 году станция лишилась федерального партнера — радио «Эхо Москвы». По требованию Генпрокуратуры РФ сайт федеральной радиостанции заблокировали, а ее отключили от эфира. После этого руководство «Эха Москвы» приняло решение о ликвидации радиоканала и сайта. Затем частоты радиостанции были переданы Sputnik FM — государственному радио медиагруппы «Россия сегодня».