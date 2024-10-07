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31 нелегальный мигрант выведен из сумрака в Иркутской области

В Иркутске в ходе очередного межведомственного рейда правоохранителей в рамках операции «Нелегал-2024» проверили около 125 иностранных граждан, проживающих в городе и работающих на строительных и продуктовых объектах.

Источник: Соцсети

Шестеро иностранцев отделались легким испугом — в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. А 17 гастарбайтеров, вероятнее всего, будут выдворены из страны — их дела уже направлены в суд.

Кроме того, оперативниками был выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан:

«В отношении трех иркутян, которые за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей предоставляли мигрантам фиктивную регистрацию, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорят в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Санкция статьи: штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей (прим.ред).

К слову, напомним, на минувшей неделе в Иркутске были задержаны руководители двух крупных диаспор.