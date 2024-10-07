31 нелегальный мигрант выведен из сумрака в Иркутской области

Шестеро иностранцев отделались легким испугом — в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. А 17 гастарбайтеров, вероятнее всего, будут выдворены из страны — их дела уже направлены в суд.
Кроме того, оперативниками был выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан:
«В отношении трех иркутян, которые за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей предоставляли мигрантам фиктивную регистрацию, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорят в пресс-службе МВД по Иркутской области.
Санкция статьи: штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей (прим.ред).
К слову, напомним, на минувшей неделе в Иркутске были задержаны руководители двух крупных диаспор.