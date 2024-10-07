Пермь встала в жутких пробках на пути в центр города утром 7 октября

Несмотря на то, что проезд на Локомотивной отмечен зелёным, пермяки сообщают, что пробка распространилась и на близлежащую к ДКЖ улицу Малкова. Для пермяков, которые решили добраться до центра через Чкалова ситуация обстоит не лучше. На карте движение по улице отмечено красным и бордовым цветом от Стахановского кольца до Куйбышева. Пермяки установили на карте сразу три отметки о ДТП.