Пермь встала в жутких пробках на пути в центр города утром 7 октября

Пермь оказалась скована жуткими пробками на пути в центр города утром 7 октября, сообщили perm.aif.ru возмущённые жители.
Как рассказали пермяки, движение утром понедельника оказалось затруднено сразу на нескольких крупных улицах и направлениях. По словам жителей Индустриального района, добраться в центр сложно, несмотря на открытие тоннеля на улице Локомотивной.
«Я очень надеялась, что с открытием тоннелей ситуация станет лучше, но доехать в центр быстро всё ещё невозможно», — поделилась perm.aif.ru одна из пермячек.
Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, движение отмечено красным и бордовым цветом сразу по нескольким направлениям. В частности, пробка на шоссе Космонавтов в сторону центра начинается на пересечении с улицей Братьев Игнатовых и тянется до поворота на улицу Стахановскую. На участке возле Гознака также стоит отметка о ДТП в правом ряду.
«Мы простояли несколько минут на Малкова и после этого решили ехать дворами, получилось быстрее», — добавляет опаздывающая пермячка.
Несмотря на то, что проезд на Локомотивной отмечен зелёным, пермяки сообщают, что пробка распространилась и на близлежащую к ДКЖ улицу Малкова. Для пермяков, которые решили добраться до центра через Чкалова ситуация обстоит не лучше. На карте движение по улице отмечено красным и бордовым цветом от Стахановского кольца до Куйбышева. Пермяки установили на карте сразу три отметки о ДТП.