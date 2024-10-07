Стоимость проезда по некоторым маршрутам Хабаровского края увеличится с 1 ноября 2024 года

Также увеличится стоимость проезда по некоторым другим маршрутам. Максимальная стоимость проезда одного пассажира по маршрутам № 290 «г. Хабаровск — г. Комсомольск-на-Амуре», № 301 В «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Хабаровск» и № 304а «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Хабаровск» составит 1600 рублей, а по маршруту № 311 «г. Хабаровск — г. Советская Гавань» — 3320 рублей.