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Стоимость проезда по некоторым маршрутам Хабаровского края увеличится с 1 ноября 2024 года

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края сообщило об увеличении стоимости проезда и провоза багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам с 1 ноября 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Так, максимальная стоимость проезда одного пассажира по некоторым маршрутам междугородного сообщения увеличится следующим образом:

Маршрут № 250а «г. Комсомольск-на-Амуре — пос. Ягодный — с. Чёрный Мыс»: с 720 до 790 рублей.

Маршрут № 283а «г. Комсомольск-на-Амуре — с. Селихино»: с 310 до 340 рублей.

Маршрут № 287а «г. Комсомольск-на-Амуре — с. Селихино — с. Даппы»: с 390 до 430 рублей.

Маршрут № 301а «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Хабаровск»: с 1950 до 2145 рублей.

Маршрут № 301б «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Хабаровск»: с 1950 до 2145 рублей.

Маршрут № 310а «г. Комсомольск-на-Амуре — с. Селихино — г. Хабаровск»: с 1950 до 2145 рублей.

Также увеличится стоимость проезда по некоторым другим маршрутам. Максимальная стоимость проезда одного пассажира по маршрутам № 290 «г. Хабаровск — г. Комсомольск-на-Амуре», № 301 В «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Хабаровск» и № 304а «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Хабаровск» составит 1600 рублей, а по маршруту № 311 «г. Хабаровск — г. Советская Гавань» — 3320 рублей.