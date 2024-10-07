Центр адаптации мигрантов может заработать в Хабаровском крае

Вопрос адаптации иностранцев в российском обществе стоит особенно остро. Об этом 3 октября сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на заседании Комитета Госдумы по делам национальностей при рассмотрении проекта бюджета на 2025−2027 годы. Поэтому в будущем году, по его словам, в некоторых регионах запустят пилотный проект создания центров социальной и культурной адаптации мигрантов, со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) передаёт ИА AmurMedia.