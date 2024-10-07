Центр адаптации мигрантов может заработать в Хабаровском крае

Вопрос адаптации иностранцев в российском обществе стоит особенно остро. Об этом 3 октября сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на заседании Комитета Госдумы по делам национальностей при рассмотрении проекта бюджета на 2025−2027 годы. Поэтому в будущем году, по его словам, в некоторых регионах запустят пилотный проект создания центров социальной и культурной адаптации мигрантов, со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) передаёт ИА AmurMedia.
Если этим не будет заниматься государство, эту работу будут вести полукриминальные диаспоральные структуры, считают в ведомстве. Центры будут информировать приезжающих о традициях, принятых в российском обществе, и прививать им навыки адекватного поведения при взаимодействии с местным населением.
Необходимость адаптации мигрантов к жизни в России обсуждается уже давно, отметил глава ФАДН Игорь Баринов: «Мы видим, как, к сожалению, негативно влияют миграционные процессы, миграционное давление, особенно на крупные города, мегаполисы с точки зрения стабильности межнациональных отношений в наших регионах».
Мигрантам планируют подробно рассказывать, какие наказания последуют за то или иное нарушение.
«Речь идет о первичной адаптации, когда человеку объясняют миграционное, уголовное, административное законодательство России, говорят, как можно себя вести, что позволительно, что непозволительно, как проводить религиозные обряды в условиях субъекта, в котором он находится», — пояснил Баринов.
Впоследствии, как считают в ФАДН, адаптация мигрантов должна стать обязательной. Как это сделать — отдать на откуп регионам либо зафиксировать на уровне федерального законодательства, — это тема для отдельного обсуждения, считает Баринов. «Человек, не пройдя адаптационный курс, не может получить ни патент на работу, ни разрешение на временное пребывание, ни, естественно, гражданство», — добавил чиновник.
Глава ФАДН сообщил, что в качестве пилотных регионов рассматривают Хабаровский край, Кемеровскую область, Якутию, Татарстан и Челябинскую область. «Везде разные проблемы. В Челябинске уже фактически созданы анклавы жителей Средней Азии, в первую очередь из Таджикистана. Якутия тоже испытывает достаточно серьезное миграционное давление со стороны Киргизии и Таджикистана», — добавил он.