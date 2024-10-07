Сергей Кравчук: «Мы заинтересованы в поддержке местных производителей»

Сезон благоустройства 2024 года подходит к концу, и хотя многие муниципальные контракты рассчитаны до ноября, строители на объектах заканчивают работы, чтобы успеть до первых заморозков и снегопадов. Одна из важнейших частей благоустройства дворовых территорий — малые архитектурные формы. Это детские и спортивные площадки, качели, карусели, скамейки: все то, чем жители и их дети будут пользоваться еще долгие годы. Значит, МАФы должны быть надежными, качественными и долговечными. Сегодня их производят, в том числе, в краевой столице. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил одно из местных предприятий, выпускающих МАФы для городских дворов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Градоначальник побывал на заводе «Твой Город», где ему продемонстрировали всю линейку производимых МАФов.
«Мы заинтересованы в поддержке местных производителей. На это нас нацеливает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Я вижу, что у этого предприятия есть потенциал. Я хочу обратить внимание предпринимательского сообщества города: общий заказ по малым архитектурным формам и спортивным и детским элементам на дворовых территориях по городу составляет порядка 80 миллионов рублей — это тот сегмент, в котором можно развиваться бизнесу. В том числе, создавать рабочие места, организовывать производство. Это те деньги, которые должны работать и благодаря деятельности местных предпринимателей оставаться в Хабаровске», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«У нас есть муниципальная программа грантовой помощи собственникам многоквартирных домов — хотелось бы, чтобы управляющие компании стали больше работать с местными производителями и продвигать их продукцию. Также есть федеральные программы и поддержка ТОСов — во многом они содействуют благоустройству дворов. Будем усиленно работать для продвижения своих предприятий», — сказал Сергей Кравчук.
Директор компании «Твой город» Максим Москвитин заверил мэра в том, что завод выпускает качественную продукцию и выразил готовность наладить тесное взаимодействие.
«За последние 14 лет мы прошли большой путь от поставок готовой продукции из Китая до собственного производства. С 1 августа этого года мы получили статус резидента ТОР “Ракитное”. По большей части нам удалось создать предприятие благодаря мерам государственной поддержки. На протяжении последних пяти лет мы инвестировали прибыль в приобретение сооружений, современных станков и оборудования. Мы стараемся работать для Хабаровского края. Нам с коллегами необходима помощь муниципальной власти для продвижения своей продукции», — поделился владелец Хабаровского завода производства малых архитектурных форм «Твой Город» Максим Москвитин.