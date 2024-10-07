Сергей Кравчук: «Мы заинтересованы в поддержке местных производителей»

Сезон благоустройства 2024 года подходит к концу, и хотя многие муниципальные контракты рассчитаны до ноября, строители на объектах заканчивают работы, чтобы успеть до первых заморозков и снегопадов. Одна из важнейших частей благоустройства дворовых территорий — малые архитектурные формы. Это детские и спортивные площадки, качели, карусели, скамейки: все то, чем жители и их дети будут пользоваться еще долгие годы. Значит, МАФы должны быть надежными, качественными и долговечными. Сегодня их производят, в том числе, в краевой столице. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил одно из местных предприятий, выпускающих МАФы для городских дворов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".