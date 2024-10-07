В аэропорту Сочи прокомментировали ситуацию с Бабаяном, не попавшим на рейс

Георгий Бабаян — сын главного редактора радио «Говорит Москва» Романа Бабаяна опоздал на самолет в Сочи.
Как сообщалось в соцсетях, журналист вместе с женой и двумя детьми прибежали к выходу на посадку, когда гейт был уже закрыт. После случившегося произошел конфликт между мужчиной и сотрудниками авиакомпании. Семье пришлось покупать новый авиабилет.
Позже Роман Бабаян написал в своем канале о том, что его сын с женой и двумя детьми опоздали на посадку на 40 секунд. Также, по его словам, в аэропорту не было оповещений о посадке и не работало табло информации.
Позже в пресс-службе аэропорта прокомментировали инцидент. Представители авиагавани сообщили, что опаздывающие пассажиры вызывались два раза, объявление о начале посадки прозвучало. Кроме четырех пассажиров, никто на рейс не опоздал. Рейсом SU-1117 отправились 185 пассажиров, в том числе 16 детей.
Отмечается, что фактическая посадка была с 14:01 до 14:15. При этом семья Бабаяна прибыла к необходимому гейту в 14.21.
В итоге семье пришлось лететь на одном из следующих рейсов.