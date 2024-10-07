Руслан Болотов поздравил педагогов с профессиональным праздником

Приглашенных поздравили мэр города Руслан Болотов и председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.
«Профессия учителя является одной из самых социально значимых. Это сложный, но благородный труд. Он требует большой самоотдачи, неравнодушия, мудрости, чуткости, искренней любви к детям. Во многом именно от наставников зависит, какой вырастет наша молодежь, а значит и то, каким будет будущее нашего города, региона, страны. Система образования в Иркутске является одной из лучших в стране. Вклад каждого педагога в ее развитие — неоценим. Мы продолжим создавать комфортные условия для работы и учебы: строить современные школы и детские сады, помогать молодым специалистам. Делать все от нас зависящее, чтобы поддержать престиж этой профессии», — подчеркнул Руслан Болотов.
Глава города отметил лучших учителей и воспитателей званием «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», грамотами и благодарностями мэра Иркутска.
«Уверен, профессиональные награды нужны, но не менее важно настоящему педагогу видеть высокие результаты своих учеников, их нравственный рост, истинную любовь к родному городу и своей великой стране», — подчеркнул Евгений Стекачев.
Также учителей поощрили почетными грамотами и благодарностями Минпросвещения России, правительства Иркутской области, министерства образования региона, департамента образования администрации областного центра. Кроме того, педагогам вручили нагрудные знаки «За верность профессии», «Отличник просвещения», «Молодость и профессионализм», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.