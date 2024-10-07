Руслан Болотов поздравил педагогов с профессиональным праздником

«Профессия учителя является одной из самых социально значимых. Это сложный, но благородный труд. Он требует большой самоотдачи, неравнодушия, мудрости, чуткости, искренней любви к детям. Во многом именно от наставников зависит, какой вырастет наша молодежь, а значит и то, каким будет будущее нашего города, региона, страны. Система образования в Иркутске является одной из лучших в стране. Вклад каждого педагога в ее развитие — неоценим. Мы продолжим создавать комфортные условия для работы и учебы: строить современные школы и детские сады, помогать молодым специалистам. Делать все от нас зависящее, чтобы поддержать престиж этой профессии», — подчеркнул Руслан Болотов.