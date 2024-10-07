За езду без полиса ОСАГО придется платить до 16 тысяч рублей в месяц

Пока неизвестно, будут ли повышать размер штрафа за отсутствие полиса, сейчас он составляет всего 800 рублей. При этом эксперты отмечают, что благодаря камерам штраф могут выписывать чуть ли не каждый день, что сразу же ударит по кошельку нарушителя. Например, если водитель выезжал в центр города 20 раз за месяц, то ему придется выложить 16 тысяч рублей.