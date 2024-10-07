За езду без полиса ОСАГО придется платить до 16 тысяч рублей в месяц

Уже в следующем году в России заработает автоматическая система проверки водителей на наличие полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Штрафы будут приходить хоть каждый день, предупреждают эксперты.
По разным оценкам в России от 7% до 10% автомобилистов не оформляют полис обязательного автострахования. В отдельных регионах количество водителей без полиса значительно выше. Чтобы исправить эту ситуацию предлагали повысить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО, но в правительстве решили пойти другим путем и сделать санкцию практически неизбежной.
С 1 марта 2025 года заработает механизм автоматической проверки на наличие полиса ОСАГО. Дорожные камеры будут снимать автомобили, после чего система будет сразу же проверять их по базе данных ОСАГО. Если у автомобилиста нет полиса, то ему автоматически придет предупреждение через сайт «Госуслуги». Первые 12 месяцев, пока механизм будет работать в тестовом режиме, штрафы выписывать не будут, пишут «Известия».
Пока неизвестно, будут ли повышать размер штрафа за отсутствие полиса, сейчас он составляет всего 800 рублей. При этом эксперты отмечают, что благодаря камерам штраф могут выписывать чуть ли не каждый день, что сразу же ударит по кошельку нарушителя. Например, если водитель выезжал в центр города 20 раз за месяц, то ему придется выложить 16 тысяч рублей.
В тоже время с 1 марта 2025 году можно будет поставить на учет автомобиль можно будет и без полиса ОСАГО. Документ уберут из списка необходимых для регистрации машины, напоминает журнал «Профиль».