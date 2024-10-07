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В Иркутске хотят создать Аллею славы выдающихся инженеров

Разработкой проекта займутся преподаватели и студенты ИРНИТУ.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске обсудили создание Аллеи славы выдающихся инженеров. Разрабатывать проект студенты с преподавателями ИРНИТУ будут самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.

— Мы обсудили перспективы плана по созданию Аллеи славы для выдающихся людей с профессией инженер, которые внесли неоценимый вклад в развитие города Иркутска и нашей области. Эта идея мне показалась не просто очень интересной, но также значимой и важной, поэтому я взял вопрос в проработку и буду оказывать ему содействие на разных этапах реализации, — сказал депутат ЗС региона Максим Девочкин.

Разместить Аллею славы хотят в Свердловском округе. Авторы идеи обсудили ее с депутатом ЗС.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что музей «Поезд Победы» приехал в Зиму. Там он пробудет два дня. За это время желающие смогут посмотреть на уникальную выставку.