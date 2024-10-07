В Иркутске хотят создать Аллею славы выдающихся инженеров

— Мы обсудили перспективы плана по созданию Аллеи славы для выдающихся людей с профессией инженер, которые внесли неоценимый вклад в развитие города Иркутска и нашей области. Эта идея мне показалась не просто очень интересной, но также значимой и важной, поэтому я взял вопрос в проработку и буду оказывать ему содействие на разных этапах реализации, — сказал депутат ЗС региона Максим Девочкин.