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Ученые Беларуси и России придумали ноу-хау по очистке воды

Новая технология электрохимической очистки воды без реагентов внедрена на крупном мясокомбинате Беларуси.

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) совместно с белорусскими коллегами придумали безреагентную технологию водоподготовки и очистки сточных вод, сообщили Sputnik в Минобрнауки РФ.

«Метод основывается на применении электрохимических модулей. Изобретение поможет очищать воду более безопасно, эффективно и экономично».

отметили в министерстве.

Эта разработка уже внедрена на очистных сооружениях городских водоканалов и крупного мясокомбината в Беларуси.

Проблема химикатов

В Минобрнауки обратили внимание, что сейчас одна из проблем — это содержание, а сточных водах отработанных масел, эмульсий и суспензий и так далее. Современные методы, предполагают, как правило, использование химических реактивов для очистки такой воды.

«Реагентами чистить воду дорого и не всегда безопасно. Минус химической очистки воды в том, что реагенты могут частично оставаться в воде после обработки».

подчеркнули в ведомстве.

Научный коллектив российского ПГУ и белорусского Полесского государственного университета, а также Белорусского государственного технологического университета предложил уникальную технологию, способную обойти этот и другие недостатки.

Для очистки применяется специальный электрохимический модуль, который может быть мобильным. Ученые предлагают устанавливать эти модули на ассенизационные машины.

наука