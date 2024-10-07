Парты сразу двух героев открылись в Ульчском районе

Земляки тепло вспоминали ребят. Сергей Коваль с детства был добрым, отзывчивым мальчиком, всегда готовым прийти на помощь. В семье Сергея воспитывали в строгости, с раннего детства ему прививали волевые мужские качества, но при этом учили быть добрым и заботливым, каким Сергей и вырос. Друзья вспоминают о нем как о замечательном человеке, преданном друге. В октябре 2022 года парень посчитал своим долгом отправиться в зону специальной военной операции. Погиб Сергей Коваль 23 октября 2023 года, в бою он попал под атаку дрона, получил многочисленные осколочные ранения. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, Сергей Коваль награжден Орденом Мужества, посмертно. Еще один уроженец села, отдавший жизнь за правду и справедливость, — Денис Сизимов родился в селе Дуди в 1991 году. После окончания школы поступил в Хабаровский дорожно-строительный техникум. Потом была армия и срочная служба в ВДВ. В 2018 году Денис женился, в этом же году у него родился сын.