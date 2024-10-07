Парты сразу двух героев открылись в Ульчском районе

В школе села Дуди Ульчского района торжественно открыли сразу две парты героев, погибших во время специальной военной операции — Сергею Ковалю и Денису Сизимову, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Земляки тепло вспоминали ребят. Сергей Коваль с детства был добрым, отзывчивым мальчиком, всегда готовым прийти на помощь. В семье Сергея воспитывали в строгости, с раннего детства ему прививали волевые мужские качества, но при этом учили быть добрым и заботливым, каким Сергей и вырос. Друзья вспоминают о нем как о замечательном человеке, преданном друге. В октябре 2022 года парень посчитал своим долгом отправиться в зону специальной военной операции. Погиб Сергей Коваль 23 октября 2023 года, в бою он попал под атаку дрона, получил многочисленные осколочные ранения. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, Сергей Коваль награжден Орденом Мужества, посмертно. Еще один уроженец села, отдавший жизнь за правду и справедливость, — Денис Сизимов родился в селе Дуди в 1991 году. После окончания школы поступил в Хабаровский дорожно-строительный техникум. Потом была армия и срочная служба в ВДВ. В 2018 году Денис женился, в этом же году у него родился сын.
Денис был творческим человеком — любил музыку, писал стихи, которые потом становились песнями. В сельском ДК он организовывал праздники и представления, проявив себя как режиссер-постановщик.
Денис тоже добровольцем ушел в зону СВО в 2022 году. Был назначен командиром взвода. В августе того же года он погиб при выполнении боевого задания. Память о нынешних настоящих героях останется в памяти родных, близких, односельчан, а теперь и ребят, которые учатся и еще будут учиться в местной школе.