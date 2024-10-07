Уфимский врач посоветовала в борьбе со стрессом больше заниматься спортом

Главный врач РКПЦ, главный внештатный специалист-психотерапевт Минздрава РБ Наталья Тулбаева рассказала жителям Башкирии, как справляться со стрессом, который может возникнуть из-за эмоционального и физического перенапряжения. По ее словам, каждый организм уникален и нет единой методики борьбы со стрессом, однако есть несколько способов улучшить состояние человека.