Уфимский врач посоветовала в борьбе со стрессом больше заниматься спортом

Главный врач РКПЦ, главный внештатный специалист-психотерапевт Минздрава РБ Наталья Тулбаева рассказала жителям Башкирии, как справляться со стрессом, который может возникнуть из-за эмоционального и физического перенапряжения. По ее словам, каждый организм уникален и нет единой методики борьбы со стрессом, однако есть несколько способов улучшить состояние человека.
В первую очередь, необходимо устранить причину стресса. Также поможет способ переключения внимания на что-то приятное: посмотреть фильм, послушать музыку или порисовать.
Жителям Башкирии медик также посоветовала тренировки или генеральную уборку. По словам врача, физическая активность помогает вырабатывать эндорфины.
Попить травяной чай, поплакать, принять ванну или сделать дыхательную гимнастику также могут быть способами справиться со стрессом.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.