«Грубо говоря, делается выпил литиевой батареи и вместо разделения катода и анода вставляется, допустим, капсюль-взрыватель, окруженный взрывчатым веществом. На время этот капсюль-взрыватель блокирует взаимодействие катода и анода, чтобы избежать самопроизвольного взрыва устройства. Сверху на капсюль-взрыватель накладывается система электропитания и, соответственно, система получения сигнала. Электричество можно брать от самой батареи. На линии разрыва стоит, допустим, радиомодуль или GSM-модуль, так как с чего-то должна быть отдана команда. И этот GSM-модуль передает сигнал от системы электропитания непосредственно на взрыватель при получении, допустим, звонка. Причем эта схема может функционировать и без задействования функций самого пейджера», — пояснил Бедеров.