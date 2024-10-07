Белорусы увидят метеорные потоки Дракониды и Ориониды в октябре 2024

Специалисты отмечают, что во время потока Дракониды прогнозируется до 15 метеоров в час, а во время Ориониды — до 20 метеоров в час. Говорится, что источником вспышек на небе во время первого звездопада в октябре является комета 21P/Джакобини-Циннера. Название Дракониды происходит от созвездия Дракона, где находится точка вылета метеоров (радиант). Сказано, что их отличием является низкая скорость, красноватый оттенок. В ночь пика падающие звезды можно будет увидеть над северо-западным горизонтом.