Белорусы увидят метеорные потоки Дракониды и Ориониды в октябре 2024

Белорусы и жители планеты увидят метеорные потоки Дракониды и Ориониды в октябре 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает ТАСС.
Сообщается, что в жителей Беларуси в октябре 2024 года будет возможность увидеть два звездопада. Речь идет про метеорный поток Дракониды, пик которого придется на 8 и 9 октября. Кроме того, 20 и 21 ожидается метеорный поток Ориониды.
Специалисты отмечают, что во время потока Дракониды прогнозируется до 15 метеоров в час, а во время Ориониды — до 20 метеоров в час. Говорится, что источником вспышек на небе во время первого звездопада в октябре является комета 21P/Джакобини-Циннера. Название Дракониды происходит от созвездия Дракона, где находится точка вылета метеоров (радиант). Сказано, что их отличием является низкая скорость, красноватый оттенок. В ночь пика падающие звезды можно будет увидеть над северо-западным горизонтом.
Что касается метеорного потока Ориониды, то он рожден шлейфом частиц, которые были оставлены кометой Галлея. Свое название поток получил в честь созвездия Орион, где и расположен радиант. Уточняется, что это быстрые белые метеоры. Они будут заметны над юго-восточным горизонтом.
Специалисты рекомендуют наблюдать за метеорными потоками на открытой местности. Лучше всего это делать за городом, где нет дополнительных огней и светового шума.
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