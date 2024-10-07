Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы увидят метеорные потоки Дракониды и Ориониды в октябре 2024

Два метеорных потока смогут увидеть белорусы в октябре 2024.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы и жители планеты увидят метеорные потоки Дракониды и Ориониды в октябре 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает ТАСС.

Сообщается, что в жителей Беларуси в октябре 2024 года будет возможность увидеть два звездопада. Речь идет про метеорный поток Дракониды, пик которого придется на 8 и 9 октября. Кроме того, 20 и 21 ожидается метеорный поток Ориониды.

Специалисты отмечают, что во время потока Дракониды прогнозируется до 15 метеоров в час, а во время Ориониды — до 20 метеоров в час. Говорится, что источником вспышек на небе во время первого звездопада в октябре является комета 21P/Джакобини-Циннера. Название Дракониды происходит от созвездия Дракона, где находится точка вылета метеоров (радиант). Сказано, что их отличием является низкая скорость, красноватый оттенок. В ночь пика падающие звезды можно будет увидеть над северо-западным горизонтом.

Что касается метеорного потока Ориониды, то он рожден шлейфом частиц, которые были оставлены кометой Галлея. Свое название поток получил в честь созвездия Орион, где и расположен радиант. Уточняется, что это быстрые белые метеоры. Они будут заметны над юго-восточным горизонтом.

Специалисты рекомендуют наблюдать за метеорными потоками на открытой местности. Лучше всего это делать за городом, где нет дополнительных огней и светового шума.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».

Тем временем мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.