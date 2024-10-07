«Пришла пора, она влюбилась»: «Онегиным» закрыли театральный фестиваль во Владивостоке

Любителей поэзии и живой музыки ждал во Владивостоке настоящий подарок в рамках Международного Тихоокеанского фестиваля. 6 октября состоялся спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» (12+). Великим произведением Александра Пушкина завершилось одно из любимейших культурных событий края. Среди зрителей присутствовал губернатор Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Известные со школьной скамьи строки о любви, сожалениях, жизни и Родине со сцены прочитали народный артист России Евгений Миронов и актриса театра и кино Марина Александрова. Талантливые артисты вдохнули новую жизнь в лирическое произведение, переосмыслив классику вместе с режиссером Мариной Брусникиной.
Симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра подарил зрителям насыщенную музыкальную программу, в которую вошли произведения Петра Чайковского, Георгия Свиридова, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского и Арама Хачатуряна.
Со сцены не просто звучали фрагменты шедевра мировой литературы, украшенные живой музыкой, актеры вживались в роли Онегина, Татьяны, Ленского и самого автора, меняли образы и через строки великого поэта разговаривали со зрителем.
Вместе с артистами зритель задается вопросами: что же думал поэт о героях романа в стихах? Сочувствовал ли он судьбам Ленского и Татьяны? Оправдывал ли он Онегина? На самом деле ответ у каждого свой. Но и писатель, и зритель, и актеры оставляют Онегина в доме Татьяны в тот момент, когда он слышит «Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна».
После мероприятия своими впечатлениями о концерте поделился глава региона.
«Сегодняшний спектакль — шедевр в совокупности с нашим симфоническим оркестром Приморской сцены Мариинского театра, который внес свои краски в общую палитру. Весь зал внимал каждому слову чтецов, их великое мастерство исполнения принесли наслаждение зрителям».
С 20 сентября по 6 октября более 23 тысяч зрителей посетили фестиваль. Масштабное культурное событие представило зрителям 11 спектаклей самых разных жанров. Помимо спектаклей, проходила образовательная программа, две тысячи человек узнали о мире искусства еще больше благодаря приглашенным спикерам.
Это был последний день Международного Тихоокеанского фестиваля. Приморье будет ждать новых встреч с артистами со всех уголков страны, чтобы вновь проникнуться искусством, объединяющим огромное количество людей.
Организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций и при поддержке Министерства культуры России и правительства Приморского края.