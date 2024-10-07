«Пришла пора, она влюбилась»: «Онегиным» закрыли театральный фестиваль во Владивостоке

Вместе с артистами зритель задается вопросами: что же думал поэт о героях романа в стихах? Сочувствовал ли он судьбам Ленского и Татьяны? Оправдывал ли он Онегина? На самом деле ответ у каждого свой. Но и писатель, и зритель, и актеры оставляют Онегина в доме Татьяны в тот момент, когда он слышит «Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна».