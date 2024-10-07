Потемнело на улицах и в домах: из-за осеннего дождя и ремонтных работ стало неуютно — список улиц, кому в Кишиневе отключат свет

Публикуем список адресов.
Буюканы:
- Пер. Калараш, 14/1 — с 09:00 до 17:00.
Чеканы:
- Будешть, 2, 37, 68−70, 333, 1061, Каля Дачилор, 1−5, 9−11, 47, 4−12, 16, 24−26, 32, 38, 54, 62, 66−68, 68A, 80/1, 80/2, 86, 92, 96−100, 110, 114, 824, 9999, Чокана, 39, Ероий Нямулуй, 3−7, 13, 23, 27−37, 41−45, 51, 57−61, 67, 71 — с 13:00 до 17:00.
- Алчедар, 99, Будешть, 2, 999, Каля Дачилор, 118−120, 132, 152−158, 182−184, 322, Ероий Нямулуй, 69, 73−79, 83−99, 101/1, 105−113, 120, 121−123, 126, 127−135, 143−147, 151, 157−161, 362 — с 09:30 до 13:00.
Рышкановка:
- И. Прункул, 24 — с 09:00 до 17:00.