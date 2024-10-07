Мэр Владивостока проверил ход работ по благоустройству парка на Кирова

Во Владивостоке проходит благоустройство парка на улице Кирова, 116 в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Главная цель проекта — создание удобного общественного пространства для прогулок с сохранением зеленых насаждений. Работы по обустройству парка проверил мэр Владивостока Константин Шестаков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Сейчас в парке готовят основания для пешеходных дорожек, а вскоре начнется бетонирование оснований для будущих мостов, откуда представится возможность любоваться природой.
В ходе встречи с подрядчиком обсуждалась проблема отсутствия оптического волокна для прокладки на территории парка. Мэр города выразил намерение ускорить процесс, привлекая местные компании.
Константин Шестаков подчеркнул, что парк имеет большое значение как транзитное пространство, поэтому важно создать удобные дорожки.
«Помимо пешеходного трафика здесь можно наблюдать и за природой. К примеру, будет отдельная площадка для наблюдения за лягушками. Это запрос жителей улицы Кирова, мы его учли при благоустройстве», — добавил глава дальневосточной столицы.
Подрядная организация ООО «Союз-Н» отвечает за выполнение всех работ, включая озеленение, установку арт-объектов, скамеек, а также устройство элемента «Слуховое ухо» для прослушивания звуков природы, установку осветительных и видеонаблюдательных систем.
В этом году в рамках национального проекта планируется также благоустройство других парков и скверов во Владивостоке, а также проведение работ по мастер-плану на набережной Спортивной гавани.
От динопарка до гастропроменада: будущее парка Минного городка решали во Владивостоке.
Реконструкцию места проведут в два этапа.
Напомним, во Владивостоке активно готовятся к завершению работ по реновации двух городских скверов в районе Тобольской, 10 и Жигура, 2. Проекты реализуются в рамках региональной программы «1000 дворов» и национального проекта «Жилье и городская среда». Глава краевой столицы Константин Шестаков на днях лично проверил ход работ.