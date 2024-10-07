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В Петербурге бобры готовятся к зимовке

В настоящее время бобры заготавливают еду впрок: они строгие вегетарианцы.

Петербургские бобры построили хатку на Глухарке и готовятся к зимовке, рассказал 7 октября биолог Павел Глазков.

Над сооружением бобриная семья трудилась несколько лет. Свой дом грызуны строят из палок и веток, скрепляя их землей и глиной. А вход в это жилище находится под водой.

Такие домики бобры строят исключительно на заболоченных территориях. А при наличии крутых берегов, как, например, в Петербурге на реке Оккервиль, грызуны живут в норах.

Павел Глазков
биолог

В настоящее время бобры заготавливают еду впрок: они строгие вегетарианцы. Питаются корой деревьев, листьями, травой и корневищами водных растений.

Для того, чтобы добраться до веток, бобры валят деревья. С упавшего растения они отгрызают ветки и по воде буксируют их поближе к своему жилищу.

флора и фауна