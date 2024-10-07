Дмитрий Демешин распорядился выделить по 20 тысяч рублей каждому работнику Хабаровского музыкального театра

В ближайшее время подготовят перечень необходимых документов.
«В качестве единовременной материальной помощи всем работникам Хабаровского краевого академического музыкального театра будет выплачено по 20 тысяч рублей. Я поручил профильному министерству подготовить необходимые документы до 15 октября. Это коснется каждого из 333 человек — от ведущих солистов до вспомогательных специалистов», — отметил Дмитрий Демешин.
Как сообщил Дмитрий Демешин, в качестве временных площадок для выступлений могут задействовать Дом офицеров ВВО и кинотеатр «Совкино».
«Знаю, что многих волнует судьба коллектива театра. В качестве временных площадок для выступлений наших артистов рассматриваем Дом офицеров ВВО и кинотеатр “Совкино”. И уже 24 сценические площадки по всей России приглашают наших звезд на гастроли. Вокалисты, музыканты, танцоры музыкального театра, его сотрудники — никто не потеряет своих мест. Пока восстанавливаем здание, они будут обеспечены работой, продолжат получать заработную плату», — добавил он.