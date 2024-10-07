Дмитрий Демешин распорядился выделить по 20 тысяч рублей каждому работнику Хабаровского музыкального театра

«Знаю, что многих волнует судьба коллектива театра. В качестве временных площадок для выступлений наших артистов рассматриваем Дом офицеров ВВО и кинотеатр “Совкино”. И уже 24 сценические площадки по всей России приглашают наших звезд на гастроли. Вокалисты, музыканты, танцоры музыкального театра, его сотрудники — никто не потеряет своих мест. Пока восстанавливаем здание, они будут обеспечены работой, продолжат получать заработную плату», — добавил он.