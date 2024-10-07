Дожди и до +14 ожидаются в Беларуси 7 октября, в понедельник, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидается облачная погода, во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ветер окажется северо-западным. Днем температура воздуха составит от +8 до +14 градусов.
В Минске будет облачная погода. Синоптики допускают небольшой дождь. Вероятность осадков оценивается в 30−40%. Ветер будет преобладать северо-западный. В утренние часы ожидается от +7 до +8 градусов. Днем воздух прогреется от +9 до +11 градусов. В вечернее время прогнозируется от +7 до +8 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».
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