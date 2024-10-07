Дожди и до +14 ожидаются в Беларуси 7 октября

В Минске будет облачная погода. Синоптики допускают небольшой дождь. Вероятность осадков оценивается в 30−40%. Ветер будет преобладать северо-западный. В утренние часы ожидается от +7 до +8 градусов. Днем воздух прогреется от +9 до +11 градусов. В вечернее время прогнозируется от +7 до +8 градусов.