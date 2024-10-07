Все работники Хабаровского музыкального театра получат матпомощь

Напомним, что в Хабаровском театре юного зрителя состоится благотворительный концерт «В городе ХА или где угодно…» — все собранные с билетов деньги пойдут в фонд помощи Хабаровскому музыкальному театру. Перед зрителями выступят: народная артистка России Татьяна Маслакова, заслуженный артист России Денис Желтоухов, а также Андрей Кучинский, Василиса Серова, Максим Рукин и Ирина Огурлиева. Кроме того, гости смогут оценить выступление фолк-фьюжн проекта «Красные бусы».