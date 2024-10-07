Все работники Хабаровского музыкального театра получат матпомощь

Губернатор Дмитрий Демешин поручил министерству культуры региона обеспечить единовременной материальной помощью всех работников Хабаровского краевого музыкального театра, в здании которого 3 октября произошёл сильный пожар. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», необходимые документы о выплате 20 тысяч рублей должны быть подготовлены до 15 октября. Деньги получат 333 человека — от ведущих солистов до вспомогательных специалистов.
— Мы все потеряли значимый культурный объект. Знаю, что многих волнует судьба коллектива театра. В качестве временных площадок для выступлений наших артистов рассматриваем Дом офицеров ВВО и кинотеатр «Совкино». И уже 24 сценические площадки по всей России приглашают наших звёзд на гастроли, — написал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём официальном Telegram-канале.
Напомним, что в Хабаровском театре юного зрителя состоится благотворительный концерт «В городе ХА или где угодно…» — все собранные с билетов деньги пойдут в фонд помощи Хабаровскому музыкальному театру. Перед зрителями выступят: народная артистка России Татьяна Маслакова, заслуженный артист России Денис Желтоухов, а также Андрей Кучинский, Василиса Серова, Максим Рукин и Ирина Огурлиева. Кроме того, гости смогут оценить выступление фолк-фьюжн проекта «Красные бусы».