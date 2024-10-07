В Краснодарском крае 7 октября ожидаются кратковременные дожди с грозой, сообщает краевой Гидрометцентр.
На Кубани в первый день рабочей недели будет по-прежнему жарко: 23−28 градусов в дневные часы. Усилится ветер, который будет дуть со скоростью 4−9 метров в секунду, местами порывы 12−14 м/с, днем в отдельных районах 15−18 м/с.
На Черноморском побережье сегодня, по прогнозу синоптиков, без осадков.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре на фоне пыльной бури зафиксировали загрязнение воздуха. 29 сентября специалисты взяли пробы воздуха в период времени от 18.40 до 22.40. В результате было зафиксировано превышение предельно допустимой разовой концентрации по оксиду углерода и по сероводороду.