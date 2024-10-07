В Краснодарском крае 7 октября ожидаются кратковременные дожди с грозой

На Кубани в первый день рабочей недели будет по-прежнему жарко: 23−28 градусов в дневные часы. Усилится ветер, который будет дуть со скоростью 4−9 метров в секунду, местами порывы 12−14 м/с, днем в отдельных районах 15−18 м/с.