Жительница ЕАО напала на хабаровского пенсионера и отобрала у него сумку с деньгами

Хабаровские полицейские задержали подозреваемую в грабеже пенсионера. В полицию за помощью обратилась горожанка, 85-летний отец которой подвергся нападению, сообщает ИА AmurMedia.
Как сообщает пресс-служба, УМВД России по Хабаровскому краю, предварительно установлено, в дневное время пенсионер возвращался домой из магазина. На проспекте 60-летия Октября к нему обратилась женщина и попросила 100 рублей для оплаты проезда в общественном транспорте. Пожилой горожанин вошел в положение, дал собеседнице деньги и пошел дальше. Однако женщина догнала хабаровчанина, повалила на землю, несколько раз ударила зонтом. Затем она вырвала из рук потерпевшего сумку и скрылась. В сумке находились 37 тысяч рублей наличных денег и банковские карты.
По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали 38-летнюю уроженку села Целинного Еврейской автономной области. Ранее налетчица неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и уклонение от административного надзора. Злоумышленница отбывала наказание в местах лишения свободы.
На момент задержания подозреваемая находилась в федеральном розыске. В мае нынешнего года, снимая комнату в квартире в Краснофлотском районе, она похитила у хозяйки 16 тысяч рублей. Уголовное дело о краже было направлено в суд. Однако фигурантка игнорировала судебные заседания. По решению суда ее объявили в федеральный розыск с заочным избранием меры пресечения в виде заключения под стражу.
Похищенные у пенсионера деньги налетчица успела потратить на покупку продуктов питания и алкоголя.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.