Жительница ЕАО напала на хабаровского пенсионера и отобрала у него сумку с деньгами

Как сообщает пресс-служба, УМВД России по Хабаровскому краю, предварительно установлено, в дневное время пенсионер возвращался домой из магазина. На проспекте 60-летия Октября к нему обратилась женщина и попросила 100 рублей для оплаты проезда в общественном транспорте. Пожилой горожанин вошел в положение, дал собеседнице деньги и пошел дальше. Однако женщина догнала хабаровчанина, повалила на землю, несколько раз ударила зонтом. Затем она вырвала из рук потерпевшего сумку и скрылась. В сумке находились 37 тысяч рублей наличных денег и банковские карты.