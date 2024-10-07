Фото китов-горбачей в Териберке помогут ученым исследовать их

Хвост каждого горбача индивидуален по рисунку и по окантовке, китов по ним хорошо различают. Под фото надо указать место и дату съемки, хвост попадет в базу данных, и будет понятно, уникальная ли это встреча или уже знакомый исследователям кит. Если горбач попал на фото впервые, автор снимка может дать ему имя. «Киту присваивается уникальный ID, можно подписаться, и вы будете видеть, где вашего кита встречали еще. Если он был уже встречен, и данные есть в этой программе, вы можете увидеть, где он встречался, кто его до этого встречал, все локации, где он путешествовал», — пояснила собеседница агентства.