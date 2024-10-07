Фото китов-горбачей в Териберке помогут ученым исследовать их

АРХАНГЕЛЬСК, 7 октября. /ТАСС/. Фотографии китов-горбачей, которые делают туристы в Териберке Мурманской области, могут помочь ученым исследовать этих животных и пополнить базу встреч новыми, ранее не попадавшими в кадр особями, рассказала ТАСС научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Светлана Артемьева. Главное, чтобы на снимке был четко виден хвост. За горбачами по всему миру наблюдают давно, но Териберка — новая точка наблюдений, туризм здесь развивается последние несколько лет.
«Это международный проект, который называется Happy whale, куда все могут выкладывать фото хвостов горбатых китов. А в Териберке как раз есть возможность встретить тех китов, которых до этого нигде не видели. И там уже было несколько уникальных встреч. Туристов в Териберке становится больше, они делают фотографии, которые могут помочь изучать горбачей», — сказала Артемьева.
Хвост каждого горбача индивидуален по рисунку и по окантовке, китов по ним хорошо различают. Под фото надо указать место и дату съемки, хвост попадет в базу данных, и будет понятно, уникальная ли это встреча или уже знакомый исследователям кит. Если горбач попал на фото впервые, автор снимка может дать ему имя. «Киту присваивается уникальный ID, можно подписаться, и вы будете видеть, где вашего кита встречали еще. Если он был уже встречен, и данные есть в этой программе, вы можете увидеть, где он встречался, кто его до этого встречал, все локации, где он путешествовал», — пояснила собеседница агентства.
Киты живут очень долго, поэтому на сайте есть экземпляры, которых встречают уже более 40 лет. Горбатые киты распространены по всему Мировому океану, но у них сложная популяционная структура. Например, животные из южного полушария практически не смешиваются с китами из северного полушария, у них нет генетического обмена. Есть горбачи, которые в основном живут в Тихом океане, и те, которые обитают в Атлантическом. Новая точка съемки поможет расширить знания о горбатых китах.
При этом снимать их достаточно безопасно, по словам Артемьевой, горбачи отличаются миролюбивым нравом, они любопытные и непугливые.
«В Антарктике довольно распространенная ситуация, когда люди плывут на каяках, а какой-нибудь молодой кит подходит, либо рядом проплывает, либо даже чешется о каяк, им просто интересно. Они игривые, если это детеныши, они прыгучие, за ними приятно наблюдать. И в целом неизвестны случаи, когда бы горбатые киты как-то агрессивно реагировали на подходы лодок», — сказала биолог, но уточнила, что любое взаимодействие с китами не должно беспокоить животных. То есть лодки должны соблюдать дистанцию, особенно если их несколько, а кит один.