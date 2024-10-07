Еще немного тепла перед морозами: резкий взлет температур воздуха пообещали Хабаровскому краю

К непостоянству погоды в Хабаровском крае местные жители уже привыкли, но порой «небесная канцелярия» подкидывает удивительные сюрпризы. Редкое начало октября бывает солнечным, а чтобы еще и теплым — по пальцам пересчитать. В этом году региону везет с погодой, правда, не без «шероховатостей». Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
В регионе будет преобладать погода без существенных осадков. Как минимум — до середины недели. 10 октября местами ожидаются осадки, на севере дождь и мокрый снег.
Ночные температуры воздуха упадут до 0 градусов. Днем ожидается +14+15 градусов. Не исключено, что к концу недели столбики термометров «взлетят»: ночью до +3+8, днем на юге — до +15+20 градусов.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Прогноз в Хабаровске говорит о том, что до 10 октября осадков не ожидается. Следующие небольшие осадки возможны 12 числа.
«Температура воздуха ближайшей ночью (8 октября — ред.) около 0 градусов. Днем в районе +14+15 градусов. К концу недели ожидаем повышения до +4+6 градусов ночью. Днем возможно +19 градусов», — сказал в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Прогноз еще будет уточняться.