Еще немного тепла перед морозами: резкий взлет температур воздуха пообещали Хабаровскому краю

К непостоянству погоды в Хабаровском крае местные жители уже привыкли, но порой «небесная канцелярия» подкидывает удивительные сюрпризы. Редкое начало октября бывает солнечным, а чтобы еще и теплым — по пальцам пересчитать. В этом году региону везет с погодой, правда, не без «шероховатостей». Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".