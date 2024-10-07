Женщина проехала на платформе эвакуатора по ЕКАД

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
В интернете был распространен видеоролик, в котором девушка ехала на открытой платформе эвакуатора и держалась одной рукой за лебедку транспортного средства. Ремнем безопасности пристегнута не была.
Водителя и пассажирку установили и пригласили в Госавтоинспекцию. 35-летняя пассажирка сообщила, что снимала видеоролик для привлечения подписчиков на свои блоги в соцсетях. В отношении нее составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД).
За рулем эвакуатора был 26-летний мужчина. В отношении него составлены административные материала по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки пассажира), ст. 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).
Кроме этого материалы будут направлены в прокуратуру для принятия мер реагирования.
«Госавтоинспекция разъясняет, что распространение информации, влекущей административную или уголовную ответственность, запрещено, — сообщили в ведомстве. — Размещенный опасный контент в социальных сетях и других источниках, будет признаваться запрещенным к распространению, доступ к таким ресурсам впоследствии будет ограничен».