Женщина проехала на платформе эвакуатора по ЕКАД

Водителя и пассажирку установили и пригласили в Госавтоинспекцию. 35-летняя пассажирка сообщила, что снимала видеоролик для привлечения подписчиков на свои блоги в соцсетях. В отношении нее составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД).