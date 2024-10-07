Разработан экзопротез руки для реабилитации после инсульта и травм

Разработка ведется благодаря гранту и госзаданию Минобрнауки РФ. Ученые отмечают, что объем российского рынка вспомогательных средств реабилитации и абилитации оценивается примерно в 30 млрд рублей, при этом потери государства от одного больного, получившего инвалидность, составляют около 1,2 млн рублей в год. Нарушение двигательной активности наблюдаются у 80%, при этом половина перенесших инсульт не могут самостоятельно ходить или требуют посторонней помощи.